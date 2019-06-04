شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التأهل للكونفدرالية.. كيف صنع إيهاب جلال انتفاضة المصرى البورسعيدى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء قرار اتحاد الكرة بترشيح النادى المصري البورسعيدى للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية النسخة المقبلة، بصفته صاحب المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى المصرى، ليضيف إنجازاً للفريق البورسعيدى هذا الموسم تحت قياده مدربه إيهاب جلال.

وكان اتحاد الكرة قرر مشاركة صاحب المركز الرابع فى الدورى المصرى، بدلاً من بطل كأس مصر، نظرا لأن الدورى المصرى سيتم استكماله قبل انطلاق الموسم المقبل.

وسيكون المصرى البورسعيدى الفريق الرابع الذي يشارك فى بطولات أفريقيا، مع أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز.

المصري البورسعيدى حسم المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري المصري، بعد تعادل المقاولون العرب مع بتروجت فى الجولة 34 للدورى.

وشهد الموسم توالى 4 مدربين على الفريق وحتى ختام المباريات، وهم حسام حسن، وميمى عبد الرازق، ومصطفى يونس وإيهاب جلال على الترتيب.

حسام حسن

قاد حسام حسن فريق المصرى هذا الموسم فى 7 مباريات، جمع خلالها 10 نقاط، وحقق الفوز فى لقاءين وتعادل فى 4، بينما خسر مرة واحدة.

أحرز لاعبو الفريق مع العميد 11 هدفا فى مرمى الفرق المنافسة واهتزت شباكه 10 أهداف.

ميمى عبد الرازق

وبرحيل حسام حسن تولى ميمى عبد الرازق المهمة، والتى لم تستمر طويلا، حيث قاد الفريق فى 3 مباريات جمع خلالها نقطتين فقط، وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة دون أى فوز، كما أن اللاعبين لم يسجلوا سوى هدف وحيد تحت قيادته مقابل 4 أهداف هزت شباك الفريق البورسعيدى.

مصطفى يونس

وبرحيل ميمى عبد الرازق لسوء النتائج تم إسناد المهمة لمصطفى يونس الذى كان يتولى منصب مدير الكرة وقتها بالنادى، ليقود الفريق فى 4 مباريات أخرى بإجمالى 5 نقاط، حيث فاز فى لقاء، وتعادل فى اثنين وخسر مباراة واحدة.

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وتتساوى الأهداف التى أحرزها لاعبو الفريق فى مرمى المنافس، أو التى هزت شباك الفريق البورسعيدى، وهى 4 للمصرى و4 للفرق المنافسة.

ايهاب جلال

وفيما يخص إيهاب جلال فقاد الفريق فى 20 مباراة جمع خلالها 35 نقطة، مقسمة إلى 9 مباريات حق الفوز فيها، و 8 تعادلات، بالإضافة إلى 3 هزائم.

سجل لاعبو المصرى 29 هدفا، ودخل مرماهم 20.

أهداف المصرى

ولعب المصرى البورسعيدى 34 مباراة سجل 45 هدفا وتلقت شباكه 38 هدفا بفارق 7 أهداف .

ولعب المصرى 17 مباراة بالدور الاول للدوري سجل 20 هدف واستقبل 21 هدف بفارق -1

بينما لعب فى الدور الثانى 17 مباراة سجل 25 هدف وتلقت شباكه 17 هدفا بفارق 8 أهداف.

وسجل المصرى البورسعيدى فى الشوط الاول خلال 34 مباراة 16 هدف وتلقت شباكه 19 هدف بفارق -3

بينما سجل الفريق فى الشوط الثانى خلال 34 مباراة 29 هدف وتلقت شباكه 19 هدف بفارق 10 اهداف

وجاءت طريقة احراز الاهداف كالتالى 25 هدف بالقدم اليمنى و 6 بالقدم اليسرى و 14 هدف بالرأس