شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. إنبى يوافق على بيع نجمه للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مسئولو نادى إنبى، على رحيل نجم الفريق للنادى لأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأعلن مصدر داخل إنبى أنه لا يمانع رحيل اللاعب للأهلى شرط الوصول لاتفاق مادى مناسب، مؤكدا أن الفريق لا يقف أمام لاعبيه عندما يتلقون عروضا مميزة، وهو ما حدث مع صلاح محسن ومحمد مجدى أفشة وحمدى فتحى وآخرين خلال الفترة الأخيرة. Advertisements لمعرفة لاعب إنبى الذى يقترب من الأهلى اضغط هنا

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