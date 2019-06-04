شكرا لقرائتكم خبر عن "نزيف وهبوط وذهب".. حكاية 3 مشاهد مثيرة فى الجولة 34 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجولة 34 لمسابقة الدوري، والتى أقيمت بعضاً من مبارياتها أمس الاثنين، مشاهد مثيرة حملت أحداثاً سعيدة للبعض وأخرى حزينة للبعض الآخر، وهو ما نرصده فى السطور التالية..

*نزيف فى الزمالك

فقد الزمالك نقطتين فى صراع الدورى بعد ما تعادل مع حرس الحدود بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت مساء الاثنين، على استاد حرس الحدود بالمكس، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين فى بطولة الدورى الممتاز.

تقدم حرس الحدود فى الدقيقة 34 عن طريق بهاء مجدى لاعب الزمالك الذى سجل بالخطأ فى مرماه وأدرك المغربى خالد بوطيب التعادل للزمالك فى الدقيقة 65.

بهذه النتيجة واصل الزمالك نزيف النقاط بعد التعادل السابق مع الإنتاج الحربى، وأصبح رصيد الفريق الأبيض 68 نقطة يحتل بها المركز الثالث.

ويحتاج الزمالك للفوز فى كل مبارياته أمام (الجونة والإسماعيلي والأهلي) للتتويج باللقب بينما أى تعثر للفارس الأبيض مجدداً يقرب درع الدوري من الأهلى.

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الزمالك يملك 68 نقطة فى المركز الثالث مقابل 74 للأهلي، إلا أن الأبيض يملك مباراة إضافة عن الأهلي الذى تتبقي له مباراتين فقط.

*هبوط بتروجت

هبط الفريق الأول لكرة القدم نادي بتروجت رسميا إلى دورة القسم الثانى "المظاليم" بعد تعادله مع المقاولون العرب بدون أهداف في اللقاء الذى جمعهما باستاد الجيش في السويس، ضمن مواجهات الجولة الـ 34 والأخيرة للدوري.

ورفع بتروجت رصيده إلى 35 نقطة فى المركز السادس عشر ليهبط مع الداخلية والنجوم صاحبى المركزين السابع عشر والثامن عشر.

*المصرى فى المربع الذهبى

ضمن النادي المصري رسمياً الحصول على المركز الرابع لبطولة الدورى الممتاز بعد تعادل المقاولون العرب سلبياً مع بتروجيت بعد نهاية الجولة الـ34 من بطولة الدورى.

ويحتل المصرى المركز الرابع برصيد 52 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المقاولون صاحب المركز الخامس والذى يتبقى له مباراة مؤجلة مع الأهلي لن تؤثر فى تواجده فى المركز الخامس.