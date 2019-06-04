شكرا لقرائتكم خبر عن عماد وحيد يطالب الإعلام والرأى العام بحق عمومية الأهلى الملغاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول رد فعل على اعتماد لائحة الزمالك التى كانت مرفوضة ثم عادة اللجنة الأوليمبية لاعتمادها ونشرتها بالجريدة الرسمية أكد عماد وحيد، عضو مجلس الأهلى السابق، أن لائحة مجلس الأهلى السابق برئاسة محمود طاهر ألغيت هى الأخرى بنفس الظروف لإقامتها على يومين وجاء رد الأوليمبية أنها مخالفة لشروط اللائحة التى وضعتها اللجنة لإقامة عموميات الأندية عليها لوضع لائحتها الخاصة، مؤكدا أنه كانت بإجماع غير مسبوق ثم يضيف أنه يأمل من الإعلام وأعضاء ومنتسبي النادى الأهلى بأن ينظروا لهذه الشهادة التاريخية باعتماد عمومية الزمالك، وهو أمر يؤكد صحة عمومية الأهلى التى أقيمت فى أغسطس 2017، وكان تأكيدها أيضا بحكم محكمة من خلال الاستشهاد بقانون الرياضة أن اللجنة الأوليمبية لا دخل لها على الإطلاق فى إجراءات انعقاد الجمعيات العمومية وأن دور اللجنة يقتصر على التأكد من مطابقة لوائح الأندية للميثاق الأوليمبى.

وتساءل عماد وحيد هل سيتم تناول حق إثبات عمومية الأهلى التى تم إهدار حق النادى فيها، خاصة أن النادى كان على حق ولكن اللجنة الأوليمبية كان لها موقف مخالف.



اعتماد لائحة الزمالك