شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف.. ماذا قدم محمد صلاح مع المنتخب ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

محمد صلاح أبرز الأوراق الرابحة التى يعتمد عليها الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة المكسيكي خافيير أجيرى، لما يملكه من مهارات جعلته أحد أبرز اللاعبين على مستوى العالم وينافس بقوة على الكرة الذهبية فى العام الحالى بعد الإنجازات التى حققها مؤخرا، آخرها التتويج بدورى أبطال أوربا على حساب توتنهام.

وتعول الجماهير المصريةعلى محمد صلاح فى استعادة البطولة الأفريقية الغائبة عن الفراعنة منذ نسخة 2010 بأنجولا ،لاسيما أنه نجح فى قيادة الفراعنة للوصول إلى نهائى بطولة 2017 بالجابون .

الآمال التى تعقدها الجماهير المصرية على محمد صلاح بما قدمه مع الفراعنة فى وقت قصير خاصة أنه قاد المنتخب الوطنى لكأس العالم فى روسيا بعد غياب دام 28 عاما عجزت عنه أجيال كثيرة حتى جاء الأمر بأقدام الفرعون محمد صلاح الذى سجل هدف الفوز فى مباراة الكونغو التى شهدت إعلان صعود المنتخب الوطني للمونديال قبل الجولة الاخيرة التى كانت أمام غانا فى عقر دراه.

وفيما يلي نستعرض مشوار محمد صلاح مع المنتخب :

22 مباراة ودية

سجل فيهم 10 أهداف

19 مباراة فى تصفيات أمم أفريقيا

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14 هدف فى تصفيات أمم أفريقيا

13 مباراة فى تصفيات كأس العالم

11 هدف فى تصفيات كأس العالم

6 مباريات فى كأس الأمم الأفريقية

هدفان فى مباريات كأس الأمم الأفريقية

مباراتان فى كأس العالم

هدفان فى كأس العالم

إجمالى عدد المباريات : 62

إجمالى عدد الاهداف : 39