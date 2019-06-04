شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يطير إلى أوزبكستان فجر الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، فجر بعد غد الخميس، موعدا لسفر بعثة الفراعنة إلى أوزبكستان.

وينطلق غدا معسكر المنتخب الأولمبى، قبل السفر إلى أوزبكستان، لمواجهة منتخبها ودياً يومى 9 و11 يونيو الجارى، ضمن برنامج الفراعنة لخوض بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأعلن شوقى غريب قائمة تضم 30 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق، واللاعبون هم :- عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي ومصطفي شوبير وأسامه جلال ومحمود الجزار وأحمد رمضان و محمود مرعي ومحمد عبدالسلام و محمد صادق وعبدالرحمن مجدي وكريم العراقي وأكرم توفيق وأحمد مصطفي وغنام محمد وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد حمدي و شريف رضا وعمار حمدي وصلاح محسن وناصر منسي ومصطفي محمد ورمضان صبحي وعمر مرموش وأحمد ياسر ريان وكريم يحيى وأحمد أيمن وأحمد يوسف وأحمد سعيد.