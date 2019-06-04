س و ج.. هل اقترب الأهلى من حسم الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج والحرس؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت مسابقة الدورى العام من خط النهاية، وتكشفت الكثير من ملامح الموسم الجارى، حيث هبطت 3 أندية إلى القسم الثانى هى بتروجت والنجوم والداخلية، كما انحصرت المنافسة على درع الدورى بين الأهلى والزمالك المنافسين التقليديين، وهو ما يثير التساؤلات حول المنافسة على الدرع. س: كم مباراة تتبقى للأهلى والزمالك هذا الموسم؟ س: كم مباراة تتبقى للأهلى والزمالك هذا الموسم؟ ج: يتبقى للأهلى مباراتان أمام المقاولون والزمالك، ويتبقى للزمالك 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى. س: كم نقطة يمتلكها الأهلى والزمالك؟ س: كم نقطة يمتلكها الأهلى والزمالك؟ ج: يمتلك الأهلى فى جعبته 74 نقطة، بينما يحتفظ الزمالك بـ68 نقطة فى رصيده. Advertisements س: كيف يفوز الأهلى بالدورى؟ س: كيف يفوز الأهلى بالدورى؟ ج: يفوز الأهلى بالدورى حال فوزه على المقاولون العرب، وتعثر الزمالك بالتعادل أو الخسارة أمام الجونة أو الإسماعيلى، وفى هذه الحالة ستكون مباراة القمة بين الفريقين تحصيل حاصل. س: من الأقرب للفوز بالدورى؟ س: من الأقرب للفوز بالدورى؟ ج: فرص الأهلى حالياً باتت الأقوى، ولابد من فوز الزمالك على الجونة والإسماعيلى والأهلى للتتويج باللقب، أما الأهلى فيكفيه الفوز على المقاولون والتعادل فى مباراة القمة فقط لانتزاع اللقب.

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