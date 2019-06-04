مسعود أوزيل ينفجر غضبا في وجه مدربه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أفادت تقارير صحفية أن النجم الألماني مسعود أوزيل، لاعب وسط مهاجم فريق فريق أرسنال الإنجليزي، قام بالهجوم على مدربه الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني للفريق، في نهاية لقاء الفريق ضد تشيلسي بنهائي الدوري الأوروبي.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ذكرت أن أوزيل قال لإيمري عند استبدال المدرب له: “أقسم بالله، أنت لست مدرباً”.. مشيرة إلى أن أوزيل بات قريباً أكثر من أي وقت مضى من الرحيل عن أرسنال.

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اللاعب الدولي الألماني السابق، كان يتقاضى في أرسنال راتباً أسبوعياً بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني كأعلى اللاعبين أجرا في الفريق.. في ظل سعى إدارة أرسنال للتفكير حاليا في بيع اللاعب للإنفاق على “الميركاتو” الصيفي.

يذكر أن أوزيل كان قد خرج في الدقيقة 77 من لقاء نهائي الدوري الأوروبي ليحل محله جو ويلوك، وهي المواجهة التي خسرها أرسنال بنتيجة 1-4.. كما أن الخلافات بين اللاعب والمدرب قد بدأت منذ انطلاق الموسم لعدم اعتماد إيمري على أوزيل في أغلب فترات الموسم.