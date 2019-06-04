ميشيل بلاتيني يُكيل الإهانات لرئيس «فيفا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هاجم الفرنسي ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم “يويفا”، السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي الحالي لكرة القدم “فيفا”.

بلاتيني قال في تصريحات لله نقلتها صحيفة “لوموند” الفرنسية: بالنسبة لي فإن إنفانتينو ليس لديه أي شرعية لأنه لا يملك مصداقية كرئيس للفيفا، كما أنه ليس لديه الشرعية لتمثيل كرة القدم، كان يقود حفلات سحب القرعة للبطولات ومسابقات الأندية الأوروبية.

رئيس الاتحاد الاوروبى السابق أضاف: فقط لأنك تختار الكرات، لا يعني أن بإمكانك تمثيل الفيفا، إنفانتينو كان محاميا جيدا في وظيفته باليويفا، لكنه انتقد فيفا لمدة عشر سنوات.. ولم يكن مشجعا لكرة القدم للسيدات.. كان يضحك عليها، إنه لا يؤمن بها.

إنفانتينو كان يعمل كسكرتير عام لليويفا في عهد بلاتيني، قبل أن يتم إيقاف بلاتيني رسميًا بسبب الضلوع في قضايا فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال فترة جوزيف سيب بلاتر قبل عام 2015 على خلفية تورطه في مدفوعات بلغت قيمتها مليوني فرانك سويسري من رئيس الاتحاد الدولي السابق جوزيف بلاتر.