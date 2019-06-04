أحمد أحمد: رئيس الترجي هددني.. والناصري يكشف فضيحة المساومة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، أن حمدي المؤدب، رئيس نادي الترجي التونسي، هدده بشكل مباشر، خلال مباراة الترجي والوداد الأخيرة، في نهائي أبطال أفريقيا، وذلك بعد أن توقفت المباراة بسبب ما بات يعرف بـ”فضيحة الفار”.

أحمد أحمد، قال في تصريح عبر قناة “stadafric”: إنه تعرض لتهديدات مباشرة من قبل رئيس النادي التونسي، وذلك أمام مجموعة من الشهود، الذين شاهدوا الواقعة.

رئيس “كاف” أضاف، إن عددا من رؤساء الأندية في القارة الأفريقية يشتكون من ممارسات هذا النادي، لكنه لا يتوفر أدلة تثبت تورطه في ممارسات مشبوهة، أما بخصوص تقنية الفيديو، “الفار”، فقال: لا أعرف لماذا تشتغل هذه التقنية في كل بلدان العالم إلا تونس.

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سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي المغربي، قال في تصريحات تلفزيونية: إن مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وإداريين آخرين عرضوا عليه إكمال مباراة فريقه ضد الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد أحداث تقنية الفار، مقابل التتويج بلقب دوري الأبطال في نسخته القادمة.

الناصيري، أضاف، جميع المسئولين بدون استثناء ساومونا وعرضوا علينا التنازل وإكمال المبارة مقابل ضمان تتويجنا بالمسابقة في نسخته المقبلة، في إطار “صفقة مقايضة”.. وقلت لهم إننا لا نطلب أي شيء غير حقوقنا، وضمان المنافسة العادلة، لقد أكدتوا لنا أن تقنية الفيديو كانت ستحضر في الإياب.

يشار إلى أن المباراة لم تكتمل بداعي اعتراض الوداد على إلغاء هدف صحيح له بداعي التسلسل، وعدم الرجوع لتقنية الفار بسبب عطل فني بها.