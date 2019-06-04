كيف رد يورجن كلوب على رسالة القيصر؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لايزال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يعيش أجواء الفرحة بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في النهائي على توتنهام بهدفين نظيفين، والتتويج بكأس البطولة.

بعد الفوز أعرب النجم الألماني الشهير فرانس بيكنباور، عن أمله في أن يتولى مواطنه كلوب تدريب فريق بايرن ميونيخ يوما ما.

بيكنباور البالغ من العمر 73 عاما، قال في تصريحات صحفية: لا أريد شيء أكثر له باستثناء قدومه لتدريب بايرن يوما ما.. ستكون هذه مواءمة جيدة، بالنسبة لي هو واحد من أفضل مدربي العالم.

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الألماني يورجن كلوب البالغ من العمر 51 عاما، رد على تصريحات بيكنباور، وقال في تصريحات عبر صحيفة “بيلد” الألمانية: أحب فرانس وهو يحبني، لكن لديّ عقد طويل الأجل مع ليفربول.. أشعر بالسعادة عندما يقول فرانس شيئا مثل هذا.

مدرب الريدز أضاف: هذا أفضل بكثير مما لو كان سيقول إنه يعتقد أن كلوب ليس جيدا، وبجانب هذا فإن بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند لديهما مدربين جيدين.. لا أعلم ماذا سيحدث خلال السنوات الخمس المقبلة وما بعدها، ربما يكون هناك مدربين مختلفين تماما في الصورة حينذاك.

يشار إلى أن كلوب يدرب ليفربول منذ عام 2015، وسبق له تدريب فريقي بروسيا دورتموند وماينز في الدوري الألماني.