شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة ملعب رادس.. الاتحاد الأفريقي يدرس تغيير نظام نهائيي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية والان مع التفاصيل
يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لتغيير نظام نهائيي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية بداية من العام القادم، في ظل الأزمات التي شهدتها البطولاتين في السنوات الماضية، وآخرها أحداث ملعب رادس.
وأكد مصادر بالكاف بحسب موقع "كووورة"، أن الاتحاد الافريقي يدرس اقامة نهائيي دوري الأبطال والكونفيدرالية بمبارة واحدة على ملعب محايد على غرار دوري أبطال أوربا.
ويرجح أن تحسم لجنة الطوارئ بكاف، هذا المقترح، بعد الحكم في قضية نهائي رادس.
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