شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد اعلان الاتحاد الافريقي لقراره من أزمة "الوداد والترجي" والان مع التفاصيل

يعقد مسؤولو الاتحاد الأفريقي اجتماعاً طارئاً، بباريس، مساء الثلاثاء القادم، لمناقشة أعمال الشغب التي شهدتها مبارة الإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

وكانت لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الأفريقي عقدت جلسة صباح اليوم للسماع لمرافعة محامي الوداد البيضاوي ضمت 17 فردًا يتقدمهم أحمد أحمد، رئيس الكاف، ليتم تأجيل إصدار الحكم لما بعد التداول.

ومن المؤكد عدم حضور فوزي لقجع وتونس طارق بوشماوي، لاجتماع النطق بالحكم بالقرار النهائي والذي سيتم إبلاغه للجميع عبر سكرتير الكاف معاذ حجي.