انت الان تتابع الاتحاد الدولي للقوى يتعهد بمواصلة جهوده رغم انتصار سيمينيا قضائيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

العداءة الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الثلاثاء أن لن يتردد في مساعيه بجعل منافسات السيدات تتمتع بالعدالة.

وقضت المحكمة الفيدرالية السويسرية العليا أمس الاثنين بضرورة السماح للعداءة الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا بالمشاركة في مسابقات العدو مرة أخرى وبشكل فوري، وفي أي مسافة بدون لوائح الحد الأقصى من هرمون التستوستيرون التي تم إعدادها بواسطة الاتحاد الدولي لألعاب القوى، لتعلق بذلك حكم سابق للمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي في هذا الصدد.

وفي الشهر الماضي، رفضت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي الطعن الذي تقدمت به سيمينيا ضد قواعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى التي تمنعها من الركض لمسافات تبدأ من 400 متر إلى ميل، إلا إذا وافقت على الحصول على أدوية لتقليل مستوى هرمون التستوستيرون.

وأوضح الاتحاد الدولي لألعاب القوى في بيانه "لم تصلنا أي معلومات من المحكمة الفيدرالية السويسرية العليا ، لذا لا يمكنناالتعقيب على الاجراءات في الوقت الراهن".

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وأضاف البيان "لكنا سنواصل الصراع من أجل الارتقاء بمنافسات السيدات في رياضة ألعاب القوى.

وفازت سيمينا في سباق 800 متر بأولمبياد 2012 بلندن و2016 بريو دي جانيرو، كما انها تحمل لقب بطولة العالم في ذات المسافة في 2009 و2011 و2017، كما انها تحمل الميدالية البرونزية في سباق 1500 ببطولة العالم التي أقيمت في لندن قبل عامين.

وإذا تم السماح لها بالمشاركة في البطولات المختلفة، ستكون أبرز المرشحات للفوز بسباق 800 متر في بطولة العالم 2019 بالدوحة التي تقام في أيلول/سبتمبر.

وبعدما ظهرت سيمينيا في المشهد في 2009، اضطرت للخضوع لاختبار التحقق من النوع. ولم تنشر النتائج من قبل، ولكن يعتقد أن سيمينيا ثنائية الجنس، مع وجود مستوى عالي من هرمون التستوستيرون لديها عن غالبية النساء.