شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 5 أهداف بالنيران الصديقة في شباك الزمالك: الأهلي وصن داونز المستفيدين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل بهاء مجدي، الظهير الأيسر لفريق الكرة بنادي الزمالك، بالخطأ في مرماه في مواجهة فريقه بحرس الحدود، بملعب المكس بالإسكندرية، مساء الاثنين، بمنافسات الدوري المصري الممتاز، ليعجز الفارس الأبييض عن حصد النقاط الثلاثة ويكتفي بالتعادل ويصبح مطالبًا بالفوز في جميع مبارياته المقبلة من أجل معانقة الدرع.

ولم يكن هدف بهاء مجدي هو الأول الذي يسكن شباك الزمالك بالنيران الصديقة، حيث شهدت المواسم الماضية عدة أهداف عكسية في المرمى الأبيض نستعرض أبرزها في السطور التالية.

توفيق يحسم القمة

أحمد توفيق لاعب خط وسط الزمالك السابق حسم قمة الكرة المصرية التي جمعت فريقه بالأهلي في الدورة الرباعية المحددة لبطل الدوري 2013-2014 بهدف عكسي في مرمى حارس مرماه عبدالواحد السيد بملعب القاهرة، ليكون الهدف سبب بارز في تتويج الأهلي بالدرع.

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علي جبر يمنح الأفضلية لصن داونز

وسجل مدافع الزمالك السابق علي جبر هدفًا بالخطأ في مرمى الحارس أحمد الشناوي في لقاء مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا نسخة 2016 في مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، بملعب الأخير، وهو الهدف الذي منح أصحاب الأرض الفوز والنقاط الثلاثة.

إسلام جمال يخطأ في النهائي القاري

وتسبب إسلام جمال، مدافع الزمالك المعار حالياً لصفوف طلائع الجيش، في هدف ثالث سكن شباك فريقه في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2016 أمام صن داونز الحنوب أفريقي، وكأن الفريق الأبيض موعود بأهداف النيران الصديقة في مواجهة بطل جنوب أفريقيا، فيسجل «جمال» هدفًا بالخطأ ويزيد من صعوبة لقاء العودة على بطل مصر.

أول هدف عكسي في تاريخ القمة

نعود للوراء لما يقارب من 80 عامًا، ولقاء الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر موسم 1937-1938، وهي القمة التي شهدت أول هدف عكسي في تاريخها، وجاء بقدم حسن الفار، نجم الزمالك بالخطأ في مرماه مما تسبب في نهاية المباراة بالتعادل وإعادتها نظرًا لعدم تطبيق نظام ركلات الجزاء الترجيحية آنذاك.