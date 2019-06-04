شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يستهدف ضم لاعب ليستر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستهدف مانشستر يونايتد ضم نجم وسط ليستر سيتي جيمس ماديسون في ظل خطة المدير الفني أولي جونار سولسكاير لبناء فريق يستطيع العودة للمنافسة بالدوري الإنجليزي. Advertisements وأكدت صحيفة «إنديبندنت» البريطانية أن الصفقة قد تكلف الشياطين الحمر قرابة 60 مليون جنيه إسترليني. واستطاع لاعب ليستر سيتي تقديم موسم أول رائع في الدوري الإنجليزي الممتاز إذ كان اللاعب الأكثر صناعة للفرص في البطولة. ويواجه مانشستر يونايتد منافسة قوية على خدمات «ماديسون»، الذي يحظى باهتمام كل من مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام كذلك.

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