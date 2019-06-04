مانشستر سيتي يستعد لرحيل لاعبين ويأمل في بقاء «سيلفا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، لرحيل لاعبين من صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية قبل بداية الموسم الجديد. Advertisements وأكدت صحيفة «ميرور» البريطانية أن الثنائي فابيان ديلف ودانييلو يبدو في طريقه لمغادرة ستاد الاتحاد بعد معاناتهما في المشاركة بشكل كبير خلال الموسم المنقضي. وخاض «ديلف» 11 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي وهو نفس عدد المباريات التي خاضها زميله البرازيلي دانييلو. في المقابل، لا يزال السيتيزنز يثقون في بقاء نجمهم الإسباني دافيد سيلفا في الموسم القادم لإكمال السنة المتبقية من عقده مع الفريق، في ظل التقارير التي أشارت إلى تلقي صاحب الـ 33 عامًا عروضًا يابانية وقطرية.

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