شكرا لقرائتكم رقم جديد للثلاثى الهابط من الدورى.. تعرف عليه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى بتروجت حالة الصراع على الهبوط بعدما تعادل سلبيا مع المقاولون العرب فى آخر مبارياته بالدورى هذا الموسم، وفض اشتباك الأرقام وهبط رسمياً لدورى الدرجة الثانية ليكتمل عقد الثلاثى الهابط للقسم الثانى.

وسبق بتروجت كل من نجوم المستقبل والداخلية وهبطا إلى الدورى الممتاز فى الأسابيع السابقة للدورى، الذى صعد إليه هذا الموسم إف سى مصر وأسوان وطنطا.

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مفارقة غريبة اشترك فيها الثلاثى بتروجت والنجوم والداخلية الهابط للقسم الثانى، وهى الهبوط لأول مرة منذ صعودهما.

بتروجيت منذ موسم 2006-2007 والداخلية منذ موسم 2011-2012 والنجوم موسم 2018-2019.