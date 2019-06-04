شكرا لقرائتكم والد محمد صلاح يظهر فى ختام دورة مركز الشباب الرمضانية بنجريح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر صلاح غالى والد اللاعب الدولى محمد صلاح نجم نادى ليفربول والمنتخب المصرى، حفل ختام الدورة الرمضانية المجمعة المنظمة لشباب مركز بسيون على أرض ملعب مركز شباب الكابتن محمد صلاح بنجريح مسقط رأسه. وقام والد محمد صلاح الفرق الفائزة فى الدورة الرمضانية، وذلك بحضور عبد العزيز البنبى خال لاعب ليفربول ورئيس مجلس ادارة مركز الشباب، بالإضافة إلى لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية على رأسهم عبد الشافى كمال رئيس مدينة بسيون، والعميد محمود كشك مأمور مركز بسيون، وسيد المهر مدير إدارة شباب بسيون، وعدد من شباب قرية نجريح. Advertisements

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