شكرا لقرائتكم كريم بامبو "سوبر مان" الإسماعيلى هذا الموسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف كريم بامبو مهاجم الإسماعيلى، الأضواء هذا الموسم وأصبح الأهم داخل الدراويش فى فترة وجيزة، رغم أن عقده ينتهى بنهاية الموسم الحالى ولم يتبق له مع الدراويش سوى المشاركة فى مباراة الزمالك التى لم يتحددها موعد بعد.

اعتلى كريم بامبو قائمة هدافى الإسماعيلى هذا الموسم فى كل البطولات برصيد 9 أهداف (6 دورى 2 كأس مصر وهدف أفريقيا).

أحرز كريم بامبو مع الإسماعيلى منذ قدومه فى 15 يناير 2016 فى كل البطولات الرسمية التى شارك فيها حتى مباراة الجونة الأخيرة 23 هدفا بواقع (19 هدفا فى الدورى و3 فى كاس مصر وهدف وحيد فى البطولات الأفريقية).

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- كريم بامبو شارك هذا الموسم فى 36 مباراة بواقع ( 27 دورى و2 كاس مصر و7 أفريقيا ).

كريم بامبو هو اللاعب الوحيد المتواجد فى الجيل الحالى للدراويش الذى استطاع أن يسجل فى شباك قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك بمسابقة الدورى المحلى حيث سجل هدف فى مرمى الزمالك فى المباراة التى اقيمت موسم 2017-2018 فى الاسبوع الثلاثون 2/4/2018 وانتهت بفوز الإسماعيلى 3 -1 بالإضافة لهدف الأهلى الأخير فى 22 مايو الماضى.