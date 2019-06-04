شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف حقيقة العرض الروسى لشناوى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو النادي الأهلي، أنه لم يصل عرضا من نادي سيسكا موسكو الروسي لضم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق.

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يشار إلى أن تقارير إعلامية قد أكدت أن الشناوي تلقي عرضا جادا من نادي سيسكا موسكو الروسي لضم الحارس الدولي خلاال فترة الانتقالات الصيفية المقباة.

أضاف مسئولو الأهلي أن النادي لم يتلقي عروضاً رسمية من روسيا أو غيرها لضم الشناوي ، وأكد أن النادي سيدرس اي عرض لضم الشناوي أو غيره من اللاعبين لإتخاذ القرار المناسب للاعب والنادي.