شكرا لقرائتكم كيف يتفنن الزمالك فى ضياع لقب الدورى؟ الخليج 365 يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتفنن لاعبو نادى الزمالك فى إهدار النقاط خلال عدد من المباريات السهلة، مما أدى إلى توسيع الفجوة بين الفريق الأبيض والنادى الأهلى، وذلك بعد أن تصدرت القلعة البيضاء جدول ترتيب الدورى المصرى لموسم 2018/2019 حتى الجولة الثامنة والعشرين من عمر المسابقة.

بعد تعادل الزمالك أمام حرس الحدود فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ30 أمس الثلاثاء، تبين للجماهير الزمالكوية رعونة لاعبى الفريق الأبيض، حيث يتفنن فى إهدار النقاط على الرغم من أن هناك مباريات سهلة فقد فيها الزمالك نقاط كانت كفيلة لحسم الدورى فى ظل تعثر الأهلى فى عدد من المباريات، خاصة فى الدور الثانى.

وتعادل الزمالك فى 8 مباريات، منهم 4 مباريات فى الدور الأول، حيث فقد نقطتان أمام بتروجت فى الأسبوع الأول من الدورى الممتاز بعدما تعادلا سلبياً، وتعادل مع سموحة فى الأسبوع السابع بهدف لكل منهما، ثم تعادل مع بيراميدز بنتيجة 3/3 فى الأسبوع التاسع، ثم فقط نقطتين آخرين أمام الأهلى فى المباراة التى جمعتهما فى الأسبوع السابع عشر بعد التعادل السلبى فى قمة الزحاليق.

على الرغم من النقاط التى فقدها الزمالك فى الدور الأول الا أنه ظل متصدر جدول الدورى المصرى الممتاز، حيث استمر الفريق الأبيض فى فقد النقاط بداية من الأسبوع الثالث والعشرون أمام طلائع الجيش فى مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 2/2، ثم تعادل أمام المقاولون العرب فى الأسبوع الخامس والعشرون بنفس النتيجة، ثم حصد لقب البطولة الكونفدرالية، لترتفع معنويات لاعبيه وظن جماهير الزمالك أن الفريق سيعود للمباريات المؤجلة فى الدورى وسيحصد الأخضر واليابس، إلا أنهم فوجئوا بفقد نقطتين أمام الإنتاج الحربى فى الأسبوع الـ 31 بهدف لكل منهما ليرحل جروس ويضمن الإنتاج الحربى عدم الهبوط لدورى الدرجة الثانية.

Advertisements

وظنت جماهير الزمالك أن سقوط الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربى، سببه الإجهاد والمدير الفنى كريستيان جروس بحسب ما صرح رئيس نادى الزمالك، إلا أن خالد جلال المدير الفنى الجديد للزمالك فشل فى حصد النقاط الثلاثة من فريق حرس الحدود، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثلاثين، وتعادل بهدف لكل منهما.

وهناك 3 مباريات أثرت على ترتيب الزمالك فى جدول المسابقة، حيث خسر أمام بيراميدز فى الأسبوع السادس والعشرين بهدف نظيف، وخسر أمام المصرى البورسعيدى فى الأسبوع الـ28 بنتيجة 2/1، وسقط أمام النجوم فى الأسبوع الرابع من الدور الأول بهدف نظيف.

وسمح الفريق الأبيض للنادى الأهلى بتصدر جدول الدورى لأول مرة فى هذا الموسم عقب الخسارة أمام المصرى البورسعيدى، فى الجولة الثامنة والعشرون بالدورى الممتاز، ولم يتمكن الأهلى من اعتلاء صدارة الدورى بشكل دائم، حيث كان يخوض مواجهاته قبل الزمالك، ثم يعود الأخير لإعتلاء الجدول مجددًا، إلا أن الخسارة من الفريق البورسعيدى، منحت المارد الأحمر إعتلاء الصدارة وبفارق نقطة عن الزمالك، وذلك بعد خوض كل فريق منهما 25 مباراة حتى الأن، ليتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 57 نقطة ويستمر فى المركز الثانى خلف الأهلى صاحب المركز الأول برصيد 58 نقطة.

ويتصدر النادى الأهلى جدول المسابقة برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والزمالك، ويأتى الزمالك فى المركز الثالث برصيد 68 نقطة بفارق 6 نقاط، ولكن يتبقى له 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 70 نقطة ولكنه انهى جميع مبارياته.