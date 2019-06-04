شكرا لقرائتكم منتخب الطائرة يهزم أوغندا 3-1 فى تصفيات الألعاب الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب مصر الأول للكرة الطائرة على نظيره الأوغندى بنتيجة 3 /1 فى إطار الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المقامة فى كينيا والمؤهلة للألعاب الأفريقية بالمغرب. ومن المنتظر أن يلتقى منتخب الطائرة غدا ،الأربعاء، مع كينيا بعدما التقى فى أول المشوار أمس مع رواندا وحقق الفوز بنتيجة 3 /0. Advertisements قائمة المنتخب تضم كل من: أحمد فتحى وأحمد صابر "فطوطة " وأحمد قطب وهشام يسرى ومصطفى إبراهيم "دبشة " وعمر نجيب وأحمد سعيد وأحمد عبد العال وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد المهدى ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى ومحمد عادل.

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