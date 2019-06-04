شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبى يطير إلى أوزبكستان الخميس لملاقاتها ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، على سفر بعثة الفراعنة إلى أوزبكستان فجر بعد غد الخميس .

ومن المقرر أن ينطلق غدا معسكر المنتخب الأولمبى ، لمواجهة أوزبكستان ودياً يومى 9 و11 يونيو الجارى، ضمن برنامج الفراعنة لخوض بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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وتضم قائمة المنتخب الأولمبى 30 لاعبا وهم :- عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي ومصطفي شوبير وأسامه جلال ومحمود الجزار وأحمد رمضان و محمود مرعي ومحمد عبدالسلام و محمد صادق وعبدالرحمن مجدي وكريم العراقي وأكرم توفيق وأحمد مصطفي وغنام محمد وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد حمدي و شريف رضا وعمار حمدي وصلاح محسن وناصر منسي ومصطفي محمد ورمضان صبحي وعمر مرموش وأحمد ياسر ريان وكريم يحيى وأحمد أيمن وأحمد يوسف وأحمد سعيد.