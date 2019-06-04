شكرا لقرائتكم ماذا تعرف عن رياضة رماية البازلاء؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا تقتصر الرياضة على ألعاب بعينها، تلك التى نعرفها عبر الشاشات أو التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا، نظرا لغرابتها أو لعدم ممارستها فى مصر.

"الخليج 365" يلقى الضوء على هذه الرياضات من خلال التقرير التالى..

رماية البازلاء

تعد رماية البازلاء من أغرب أنواع الرماية فى الدور الأوروبية، حيث إن المتسابقين يستخدمون حبات البازلاء لرمايتها، على هدف على بعد 12 قدماً منها، ويُغطى هذا الهدف بمعجون رطب حتى تُثبت عليه حبات البازلاء التى يتم إطلاقها، وتُمنح النقاط حسب عدد حبات البازلاء التى تُصيب الهدف، وأيضًا مكان إصابتها.