شكرا لقرائتكم أحمد على يشترط 5 ملايين جنيه سنويًا للعودة إلى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حدد أحمد على كامل مهاجم المقاولون العرب، 5 ملايين جنيه سنويًا من أجل العودة إلى الزمالك بشكل مبدئى.

جاء تحديد أحمد على هذا الشرط بعد أن تلقى عروض من أندية بالدورى الممتاز للحصول على توقيعه بقيمة مالية مقاربة لهذا المقابل المالى ولكنه رفض تلك العروض لرغبته الأولى فى العودة إلى القلعة البيضاء وختام مسيرته داخل ناديه السابق.

كما طلب مهاجم المقاولون الاتفاق خلال الفترة المقبلة مع إدارة الزمالك على كافة الأمور، قبل التوقيع للفريق الأبيض.

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كان مسئولو نادى الزمالك دخلوا مفاوضات مع أحمد على أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تألق هذا الموسم مع ذئاب الجبل، حيث نجح فى تسجيل 18 هدفًا ليحتل قمة هدافى الدورى الممتاز هذا الموسم.

تألق على مع المقاولون أدى إلى اختيار المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، له من أجل ضمه لقائمة المنتخب استعدادا للمشاركة مع الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية.