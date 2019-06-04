شكرا لقرائتكم 4 مدربين قادوا المصرى للمربع الذهبى هذا الموسم.. تعرف عليهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رشح اتحاد الكرة، نادى المصرى البورسعيدى، للمشاركة فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، فى النسخة المقبلة، بصفته صاحب المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى المصرى، ليضيف إنجازاً للفريق البورسعيدى هذا الموسم تحت قياده مدربه إيهاب جلال.

وكان اتحاد الكرة قد قرر مشاركة صاحب المركز الرابع فى الدورى المصرى، بدلاً من بطل كأس مصر، نظرا لأن الدورى المصرى سيتم استكماله قبل انطلاق الموسم المقبل.

وأصبح فريق المصرى البورسعيدى هو الفريق الرابع، الذى يشارك فى بطولات أفريقيا، مع أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز.

وحسم المصرى البورسعيدى، المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى المصرى، بعد تعادل المقاولون العرب مع بتروجت، فى الجولة 34 للدورى.

وقاد المصرى هذا الموسم 4 مدربين من بداية الدورى حتى ختام المباريات، وهم حسام حسن، وميمى عبد الرازق، ومصطفى يونس وإيهاب جلال على الترتيب.

حسام حسن

قاد حسام حسن فريق المصرى هذا الموسم فى 7 مباريات، جمع خلالها 10 نقاط، حيث حقق الفوز فى لقاءان، وتعادل فى 4، بينما خسر مرة واحدة، أحرز لاعبو الفريق مع العميد 11 هدفا فى مرمى الفرق المنافسة، بينما هزت شباكه 10 أهداف.

ميمى عبد الرازق



تولى ميمى عبد الرازق المهمة بعد رحيل حسام حسن، والتى لم تستمر طويلا، حيث قاد الفريق فى 3 مباريات جمع خلالها نقطتين فقط، حيث تعادل مرتين وخسر مرة واحدة دون أى فوز، كما أن اللاعبين لم يسجلوا سوى هدف واحد فقط تحت قيادته مقابل 4 أهداف هزت شباك الفريق البورسعيدى.

مصطفى يونس



ومع رحيل ميمى عبد الرازق لسوء النتائج تم إسناد المهمة على مصطفى يونس، الذى كان يتولى منصب مدير الكرة وقتها بالنادى، ليقود 4 مباريات أخرى بإجمالى 5 نقاط، حيث فاز فى لقاء، وتعادل فى اثنين، وخسر مباراة واحدة.

وتتساوى الأهداف التى أحرزها لاعبو الفريق فى مرمى المنافس، أو التى هزت شباك الفريق البورسعيدى، وهى 4 للمصرى و4 للفرق المنافسة.

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إيهاب جلال



أما إيهاب جلال فقاد الفريق فى 20 مباراة جمع خلالها 35 نقطة، مقسمة إلى 9 مباريات حقق الفوز فيها، و8 تعادلات، بالإضافة إلى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصرى 29 هدفا، ودخل مرماهم 20.

أهداف المصرى

ولعب المصرى البورسعيدى 34 مباراة سجل 45 هدفا وتلقت شباكه 38 هدفا بفارق 7 أهداف.

ولعب المصرى 17 مباراة بالدور الأول للدورى سجل 20 هدفا واستقبل 21 هدفا بفارق -1

بينما لعب فى الدور الثانى 17 مباراة سجل 25 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا بفارق 8 أهداف.

وسجل المصرى البورسعيدى فى الشوط الأول خلال 34 مباراة 16 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا بفارق -3

بينما سجل الفريق فى الشوط الثانى خلال 34 مباراة 29 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا بفارق 10 أهداف.

وجاءت طريقة إحراز الأهداف كالتالى: 25 هدفا بالقدم اليمنى و6 بالقدم اليسرى و14 هدفا بالرأس.