رسميا.. ريال مدريد يضم المهاجم الصربي يوفيتش حتى 2025

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



اعلن ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا 13 مرة، تعاقده مع المهاجم الصربي الشاب لوكا يوفيتش من اينتراخت فرانكفورت الالماني حتى حزيران/يونيو 2025.

وكتب ريال في بيان الثلاثاء دون الاعلان عن قيمة الصفقة "يدعم النادي الابيض صفوفه بمهاجم كان الموسم المنصرم من أبرز مواهب الكرة الاوروبية".

تابع ان ريال وفرانكفورت "اتفقا على انتقال لوكا يوفيتش بانتظار الفحص الطبي. سيرتبط اللاعب بالنادي لستة مواسم حتى 30 حزيران/يونيو 2025". وأشارت صحيفة "ماركا" الاسبانية ان ريال انفق 60 مليون يورو (67 مليون دولار) لضم اللاعب الدولي.

وكان يوفيتش (21 عاما) الذي بلغ مع فريقه نصف نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" قال في أيار/مايو الماضي "بحسب الخبرة التي نلتها في يوروبا ليغ، اعتقد ان بطولات أخرى تناسب طريقة لعبي".

تابع اللاعب الذي حاول برشلونة الاسباني ضمه "بعد المباريات ضد تشلسي (الانكليزي) وانتر (الايطالي) تولد لدي انطباع بان شعوري سيكون أفضل في البريميرليغ او سيري أ. تناسبني أكثر طريقة لعب تلك الاندية".

وسجل يوفيتش 27 هدفا في الموسم الماضي مع فرانكفورت في مختلف المسابقات. وحل ثانيا في ترتيب هدافي يوروبا ليغ (10) بفارق هدف عن الفرنسي اوليفييه جيرو مهاجم تشلسي المتوج باللقب.

Advertisements

وفي الدوري الالماني، حل اللاعب الناشىء مع النجم الاحمر الصربي ثالثا في ترتيب الهدافين مع 17 هدفا بالتساوي مع كاي هافيرتس (باير ليفركوزن) وماركو وريس (بوروسيا دورتموند).

وكان فرانكفورت أعلن منتصف نيسان/أبريل الماضي تثبيت تعاقده مع يوفيتش المعار من بنفيكا البرتغالي.

وارتدى يوفيتش قميص اينتراخت فرانكفورت منذ صيف 2017، وكان من المقرر أن تنتهي فترة إعارته بنهاية الموسم الحالي. لكن فرانكفورت أكد في آذار/مارس الماضي أن عقد الإعارة يجيز له التعاقد مع اللاعب بشكل ثابت في صيف 2019 "بأقل من سبعة ملايين يورو"، وهو مبلغ زهيد نسبة لما تدفعه الأندية القارية لقاء ضم لاعبين من مستواه.

وقال مدير فرانكفورت الرياضي فريدي بوبيتش ان العرض الذي قدمه ريال لم يكن فريقه قادرا على مقاومته "على الصعيد الرياضي، يشكل لوكا يوفيتش خسارة كبيرة لنا. كان واضحا عدم قدرتنا على رفض عروض من حجم معين".

وكان النادي الملكي قدم موسما مخيبا من دون أي لقب، ففقد لقبه الاوروبي في دوري الابطال واكتفى بالمركز الثالث في الدوري المحلي بعد غريمه برشلونة وجاره أتلتيكو مدريد. وأقال ريال مدربه جولن لوبيتيغي بعد 139 يوما على تعيينه، ثم اقال بديله الموقت الارجنتيني سانتياغو سولاري في آذار/مارس وأعاد الفرنسي زين الدين زيدان الى منصبه الذي تخلى عنه الموسم الماضي بعد قيادته الى ثلاثة القاب اوروبية تواليا.

واصبح يوفيتش ثالث لاعب يضمه ريال بعد المدافع البرازيلي ايدر ميليتاو (21 عاما) مقابل 50 مليون يورو من بورتو البرتغالي والمهاجم الشاب رودريغو، بانتظار قدوم محتمل للنجم البلجيكي ادين هازار من تشلسي.