شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. دعاء محمد نجمة طائرة الزمالك تقدم طريقة كيكة الـ7 ملاعق السهلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تختلف حياة نجمات الرياضة عن أى فتاة فى رمضان، فهن يشاركن أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية.
ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.
دعاء محمد نجمة الكرة الطائرة بنادى الزمالك تقدم طريقة عمل كيكة الـ 7 ملاعق السهلة فى الوصفة التالية:المقادير :
7 ملاعق كبيرة زبدة
7 ملاعق كبيرة حليب
7 ملاعق كبيرة دقيق
7 معلاعق كبيرة سكر حبيبات
3 بيضات
١ بيكنج بودر و ١ فانييليا
رشة ملح
معلقة كبيرة كاكاو خامطريقة التحضير
تخفق جميع المكونات لكي نحصل علي عجين الخليط ثم تضع في الفرن و نأخذ عود خشبي و نعمل ثقوب علي وش الكيكه و تُسقي بملعقة صغيرة من القهوه علي نصف كوب من الماء المغلي
الكريمة :
كوب صغير كريمة الخفق مع
٣ معالق كبيرة من الجبنة الكيري و بعدما تخفق نضيف لها معلقتان كبيراتان من الشوكولاته الذائبة و تُفرد المكونات اعلي الكيكة .طبقة صوص الشوكولاتة علي الوجه :
١٨٠ جرام شوكولاتة + نصف كوب من كريمة خفق و من ثم تضع اعلي الكيكة .
كانت هذه تفاصيل خبر مطبخ الكابتن.. دعاء محمد نجمة طائرة الزمالك تقدم طريقة كيكة الـ7 ملاعق السهلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.