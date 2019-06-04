شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. دعاء محمد نجمة طائرة الزمالك تقدم طريقة كيكة الـ7 ملاعق السهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تختلف حياة نجمات الرياضة عن أى فتاة فى رمضان، فهن يشاركن أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية.

ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

دعاء محمد نجمة الكرة الطائرة بنادى الزمالك تقدم طريقة عمل كيكة الـ 7 ملاعق السهلة فى الوصفة التالية:

7 ملاعق كبيرة زبدة

7 ملاعق كبيرة حليب

7 ملاعق كبيرة دقيق

7 معلاعق كبيرة سكر حبيبات

3 بيضات

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١ بيكنج بودر و ١ فانييليا

رشة ملح

معلقة كبيرة كاكاو خام

تخفق جميع المكونات لكي نحصل علي عجين الخليط ثم تضع في الفرن و نأخذ عود خشبي و نعمل ثقوب علي وش الكيكه و تُسقي بملعقة صغيرة من القهوه علي نصف كوب من الماء المغلي

كوب صغير كريمة الخفق مع

٣ معالق كبيرة من الجبنة الكيري و بعدما تخفق نضيف لها معلقتان كبيراتان من الشوكولاته الذائبة و تُفرد المكونات اعلي الكيكة .

١٨٠ جرام شوكولاتة + نصف كوب من كريمة خفق و من ثم تضع اعلي الكيكة .