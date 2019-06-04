شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بتروجت والنجوم والداخلية أبطال فيلم "سنة أولى هبوط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فض بتروجت اشتباك الأرقام بمباراته الأخيرة بالدوري أمام المقاولون العرب وتعادل سلبياً ليرتفع رصيده إلى 35 نقطة ويعلن هبوطه رسمياً لدورى الدرجة الثانية، ليكتمل عقد الثلاثى الهابط للقسم الثانى. وكان نجوم المستقبل والداخلية قد هبطا إلى الدوري الممتاز فى الأسابيع السابقة للدورى الذى صعد إليه هذا الموسم إف سي مصر وأسوان وطنطا. وشهدت هبوط الثلاثى بتروجت والنجوم والداخلية للقسم الثانى مفارقة غريبة لاسيما أن الثلاث فرق تهبط للمرة الأولى منذ صعودها. Advertisements بتروجيت منذ موسم 2006-2007 والداخلية منذ موسم 2011-2012 والنجوم موسم 2018-2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. بتروجت والنجوم والداخلية أبطال فيلم "سنة أولى هبوط" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.