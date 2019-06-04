تعرف على حقيقة العرض الروسى لضم حارس الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مسئولو الاهلي وصول عرض من نادي سيسكا موسكو الروسي لضم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق . Advertisements كانت تقارير إعلامية قد أكدت أن الشناوي تلقى عرضاً جاداً من نادي سيسكا موسكو الروسي لضم الحارس الدولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقباة. وقال مسئولو الاهلي إن النادي لم يتلق عروضاً رسمية من روسيا أو غيرها لضم الشناوي ، وأكد أن النادي سيدرس اي عرض لضم الشناوي أو غيره من اللاعبين لإتخاذ القرار المناسب للاعب والنادي.

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