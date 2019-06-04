شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتفنن الزمالك فى ضياع لقب الدورى؟ سوبر كورة يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفنن لاعبو نادى الزمالك خلال الموسم الحالى فى ضياع لقب الدوري المصري الممتاز وإهدائه للغريم التقليدى النادي الأهلي قبل انتهاء المسابقة بجولات قليلة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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