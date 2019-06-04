شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا قدم كريم بامبو مع الإسماعيلى فى 36 مباراة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن كريم بامبو، لاعب النادى الإسماعيلى، ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالى ولم يتبق له مع الدراويش سوى المشاركة فى مباراة الزمالك، التى لم يتحددها موعد بعد، إلا أن اللاعب أصبح أحد أهم اللاعبين فى صفوف القلعة الصفراء فى فترة وجيزة.

كريم بامبو هداف الإسماعيلى هذا الموسم فى كل البطولات برصيد 9 أهداف (6 دورى 2 كاس مصر و هدف افريقيا).

كريم بامبو أحرز مع الإسماعيلى منذ قدومه فى 15 يناير 2016 فى كل البطولات الرسمية التى شارك فيها حتى مباراة الجونة الأخيرة 23 هدف بواقع (19 هدفا فى الدورى و3 فى كاس مصر وهدف وحيد فى البطولات الأفريقية).

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-كريم بامبو شارك هذا الموسم فى 36 مباراة بواقع ( 27 دورى و 2 كاس مصر و7 افريقيا ).

كريم بامبو هو اللاعب الوحيد المتواجد فى الجيل الحالى للدراويش الذى استطاع أن يسجل فى شباك قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك بمسابقة الدورى المحلى، حيث سجل هدفا فى مرمى الزمالك فى المباراة التى أقيمت موسم 2017-2018 فى الأسبوع الثلاثين 2/4/2018 وانتهت بفوز الإسماعيلى 3 -1 بالإضافة لهدف الأهلى الأخير فى 22 مايو الماضى.