شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات حاسمة تفصل مسابقة الدورى عن "تتر النهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة 34 لمسابقة الدورى العام بعد إقامة أربع مباريات أمس، الاثنين، شهدت خسارة نادى الزمالك نقطتين فى سباق القمة بالتعادل مع حرس الحدود وهبوط بتروجت للقسم الثانى وضمان المصرى البورسعيدى للمركز الرابع.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

1. الأهلي، 74 نقطة من 32 مباراة.

2. بيراميدز، 70 نقطة من 34 مباراة.

3. الزمالك، 68 نقطة من 31 مباراة.

4. المصري البورسعيدي، 52 نقطة من 34 مباراة.

وبذلك أصبحت هناك 4 مباريات تفصل مسابقة الدورى عن تتر النهاية وهى:

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الأهلى & المقاولون

الزمالك & الجونة

الزمالك & الإسماعيلى

الأهلى & الزمالك

وضمن الأهلي بالفعل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

أما الزمالك فيكفيه الفوز فى أي مباراة من مبارياته الثلاثة المتبقية ليضمن هو الآخر المشاركة فى دوري الأبطال الموسم المقبل.