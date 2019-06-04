شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستفسر من الزمالك عن موقف كابوريا وإسلام جمال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخاطب مسئولى طلائع الجيش نظرائهم فى الزمالك لمعرفة الموقف النهائى للقلعة البيضاء من اللاعبان إسلام جمال وكابوريا.
طلائع الجيش يملك ثلاثة لاعبين معارين من الزمالك هم إسلام جمال مدافع الفريق، وأحمد موسى (كابوريا) لاعب الوسط ومصطفى محمد المهاجم الشاب ولكن الأخير حسمت إدارة القلعة البيضاء موقفها بعودته لقيادة خط هجوم الزمالك فى الموسم الجديد بعد تألقه اللافت للنظر هذا الموسم وتسجيله 12 هدفاً .
وينوى مسئولو الطلائع مخاطبة إدارة الزمالك بشأن موقف اللاعبان تمهيداً لإنهاء إجراءات استمرارهم مع الفريق فى الموسم الجديد فى ظل حاجة الجهاز الفنى لخدماتهم .
وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.
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