اعرفها معانا.. رماية البازلاء أغرب أنواع الرياضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أو التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير، نظرا لغرابتها أو لعدم ممارستها فى مصر.
”الخليج 365” يلقى الضوء على هذه الرياضات من خلال التقرير التالى..رماية البازلاء
تعد من أغرب أنواع الرماية فى الدور الأوروبية، حيث يستخدم المتسابقون حبات البازلاء لرمايتها على هدف على بعد 12 قدماً منها، ويُغطى هذا الهدف بمعجون رطب حتى تُثبت عليه حبات البازلاء التى يتم إطلاقها، وتُمنح النقاط حسب عدد حبات البازلاء التى تُصيب الهدف، وأيضًا مكان إصابتها.
قناص الباذلاء
قناص البازلاء
قناص
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