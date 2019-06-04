شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كوة" .. هداف الدورى يضع شرطاً تعجيزياً للعودة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد أحمد على كامل مهاجم المقاولون العرب، عدة شروط للموافقة على العودة لصفوف نادى الزمالك خلال الموسم الكروى الجديد قبل انطلاق مباريات الموسم المقبل، ولكن أحدهم يعد شرطا تعجيزيا يصعب موافقة مسئولو القلعة البيضاء على تحقيقه.

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