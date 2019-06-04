شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يهزم أوغندا 3 / 1 فى التصفيات الأفريقية بكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب مصر الأول للكرة الطائرة، على نظيره الأوغندى بنتيجة 3 /1، فى إطار الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المقامة فى كينيا والمؤهلة للألعاب الأفريقية بالمغرب. Advertisements ومن المقرر أن يلتقى منتخب الطائرة غدا، الأربعاء، مع كينيا بعدما التقى فى أول المشوار أمس مع رواندا وحقق الفوز بنتيجة 3 /0 . وتضم قائمة اللاعبين كلا من: أحمد فتحى وأحمد صابر "فطوطة " وأحمد قطب وهشام يسرى ومصطفى إبراهيم "دبشة " وعمر نجيب وأحمد سعيد وأحمد عبد العال وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد المهدى ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى ومحمد عادل.

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