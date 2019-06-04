محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):
أكد الحارس الألماني المصاب مانويل نوير أنه لا يفكر مطلقا في مسألة اعتزال كرة القدم، بل على العكس يستهدف العودة لعهده الذهبي من خلال فعاليات يورو 2020.
وغاب نوير عن الملاعب منذ إصابته في مباراة بايرن مع فورتونا دوسلدوف في 14 أبريل الماضي، ليشارك الحارس البديل سفين أولريتش في المباريات الخمس الأخيرة للفريق ببوندسليجا.
وكان نوير غاب أيضا عن أغلب موسم 2017 /2018 بسبب الإصابة.
وقال نوير اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي على هامش معسكر المنتخب الألماني في هولندا "أحب مهنتي، أحب وجودي داخل الملعب، أريد أن ألعب طالما جسدي يعمل".
وأضاف "بالتأكيد أيضا من المهم أن أشعر أنهم في حاجة إلى جهودي".
ويلتقي منتخب ألمانيا مع بيلاروسيا واستونيا يومي الثامن و11 من يونيو الجاري في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.
وأشار نوير "نريد التأهل وأن نظهر قدرتنا على التنافس وعلى الفوز بلقب يورو 2020".
كانت هذه تفاصيل خبر نوير: لا توجد نية للاعتزال .. وأرغب في التتويج بيورو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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