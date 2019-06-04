كلوب عن رحيل محمد صلاح: لن يقول لي وداعًا بدون مقدمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه ليس قلقًا بشأن ما يتردد عن إمكانية رحيل محمد صلاح لاعب فريقه، خلال الفترة المقبلة.

وتحدث كلوب في تصريحات لصحيفة سبورت بيلد الألمانية، حيث أكد على أنه يدرك جيدًا حجم معرفة لاعبي ليفربول بالتحديات المستقبلية لهم مع الفريق.

Advertisements

وقال المدير الفني الألماني: "لست قلقًا بشأن إمكانية رحيل صلاح أو ماني أو فان دايك، أدرك جيدًا حجم معرفتهم بالنادي الرائع والاستثنائي الذي ينتمون إليه".

واختتم: "لست من نوعية المدربين الذين يرهقون أنفسهم بالتفكير في رحيل أو بقاء لاعب، ولا أظن أن اللاعبين سيقولون لي وداعًا بدون مقدمات".

الجدير بالذكر أن كلوب نجح في قيادة ليفربول لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا بعد التفوق على توتنهام بهدفين نظيفين، كان لمحمد صلاح واحدًا منهم.