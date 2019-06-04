فيديو.. رد عفوي من صلاح على مذيعة ظن أنها ستقبله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

انتشر فيديو للنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد مباراة فريقه بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام، والذي انتهى لصاح الريدز.

صلاح توج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم رفقة فريقه ليفربول، بعدما فاز الريدز على توتنهام بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء احتضنته العاصمة الإسبانية مدريد.

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ونشرت صحيفة ميرور الإنجليزية مقطع فيديو مصور لمذيعة تابعة لدوري أبطال أوروبا تقوم بإجراء حوار تلفزيوني مع صلاح.

وأظهر الفيديو أثناء تسجيل المذيعة للحوار التلفزيوني مع صلاح محاولتها الاقتراب منه ليكون صوتها ظاهرا له بشكل كافٍ، الأمر الذي اعتقد بعدها صلاح أنها تحاول تقبيله ليبتعد عنها بشكل عفوي وفي رد فعل تلقائي منه.