محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:
أكد سعفان الصغير، مدرب الحراس بالنادي الإسماعيلي، أن فريقه يسعى للفوز بمواجهة الزمالك في الدوري، دون النظر لمصلحة أي طرف.
ويتبقى للإسماعيلي مواجهة مؤجلة أمام الزمالك، ضمن 3 مباريات متبقية للأبيض، في صراعه على انتزاع اللقب مع النادي الأهلي.
وقال الصغير في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ندخل مواجهة الزمالك تحت شعار واحد فقط وهو الفوز، وتحقيق الانتصار لا غير".
ومن المقرر أن تُستكمل مباريات الدوري عقب بطولة كأس الأمم، بـ4 لقاءات، الزمالك أمام الجونة، والزمالك أمام الإسماعيلي، والأهلي أمام المقاولون، والأهلي والزمالك في قمة المسابقة بآخر لقاءات الموسم.
وأكمل: "لن نلعب هذه المباراة لمصلحة الأهلي نلعب لمصلحة أنفسنا فقط لا غير.. وهو أن نستمر في مصالحة جماهيرنا التي لن ترضى إلا بالانتصار دائما".
وواصل: " بالطبع هذا اللقاء سيكون صعب ولكننا قادرين على تحقيق نتيجة إيجابية".
ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الرابع برصيد 43 نقطة من 3 مباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي عن مواجهة الزمالك: لا نلعب لمصلحة أحد.. وهدفنا مصالحة الجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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