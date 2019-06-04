الصفقة الثانية.. ريال مدريد يتعاقد مع يوفيتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء عن توصله لاتفاق مع اينتراخت فرانكفورت الألماني بشأن التعاقد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش لمدة ستة مواسم. وذكر النادي الملكي في بيانه: "ريال مدريد واينتراخت فرانكفورت توصلا لاتفاق بشأن اللاعب لوكا يوفيتش، انتظارا للكشف الطبي". وأضاف البيان "اللاعب سينضم للفريق في المواسم الستة المقبلة، حتى 30 يونيو 2025". وتعد تلك صفقة ريال مدريد الثانية بعد ضم إيدير ميلياتو قادما من بورتو البرتغالي.

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