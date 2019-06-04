رسميا.. ريال مدريد يؤكد حسم الصفقة الثالثة

قال نادي ريال مدريد الإسباني أنه نجح في التعاقد مع اللاعب الصربي الدولي لوكا يوفيتش 23 عاما قادما من صفوف نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني. وذكر الموقع الرسمي للنادي الملكي في بيان رسمي: “توصل ريال مدريد وإينتراخت فرانكفورت لاتفاقٍ يقضي بانتقال اللاعب لوكا يوفيتش، بانتظار إتمام الفحوصات الطبية اللازمة للاعب خلال الساعات القليلة المقبلة”. وتابع البيان: “سيرتبط اللاعب مع النادي بعقدٍ للسنوات الستة المقبلة، حتى 30 يونيو 2025”. ولم يعلن ريال مدريد حتى الآن عن سعر الصفقة بينما يتوقع أن تكلف النادي الأبيض الإسباني مبلغ يتراوح بين 60 إلى 70 مليون يورو.

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