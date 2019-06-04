بوجبا ينتقل إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس، بصدد القيام بصفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن يوفنتوس يسعى لضم النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد مقابل انتقال الأرجنتيني باولو ديبالا إلى الشياطين الحمر. بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد مقابل انتقال الأرجنتيني باولو ديبالا إلى الشياطين الحمر. وكانت تقارير صحفية سابقة تحدثت عن رغبة قوية لدى مانشستر يونايتد في التعاقد مع ديبالا، نظراً لرغبة بوجبا في الرحيل عن صفوف المان يونايتد. وكان بوجبا يعاني من أزمات مع جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، كما لم يظهر النجم الفرنسي بشكل مؤثر مع الفريق مما ينبئ باقتراب رحيله عن صفوف الشياطين الحمر.

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