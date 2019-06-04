منتخب الطائرة يهزم أوغندا 3/1 في تصفيات المنطقة المؤهلة للألعاب الأفريقية

فاز منتخب مصر الوطني للكرة الطائرة "رجال" على نظيره الأوغندي بنتيجة 3/1 في المواجهة التي جمعتهما على صالة كازراني بالعاصمة الكينية نيروبي، ضمن ثاني مبارياته بالتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية والتي انطلقت أول أمس في كينيا وتستمر حيث يوم 9 يونيو الجاري، بمشاركة 5

منتخبات هم مصر وكينيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا.

وكان منتخبنا قد حقق الفوز على رواندا في أولى مبارياته أمس بنتيجة 3/1.

ويلتقي منتخبنا نظيره الكيني بالجولة الأخيرة غدًا الأربعاء.

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وتضم قائمة فراعنة الطائرة التي اختارها المدير الفني الجديد للمنتخب،

الهولندي جيدو فورمولين كل من:

أحمد فتحي - أحمد صابر - أحمد قطب - هشام يسري - محمد عادل - عبدالرحمن سعودي - رشاد شبل - محمد المهدي - أحمد سعيد - مصطفي دبشة - أحمد عبدالعال - عمر نجيب تايسون - أحمد عبدالعال درونكا.

ويرأس بعثة المنتخب أحمد عبدالدايم المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة والقائم بأعمال الرئيس.