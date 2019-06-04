الفيفا يحسم أزمة لقاء الوداد والترجي في دوري أبطال أفريقيا

أبلغ مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، أن أزمة مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي في إياب نهائيدوري أبطال أفريقيا، لا تستوجب إعادتها.
وشرح مسئولو الفيفا للكاف، أن هناك 4 أزمات متعلقة بتقنية الفيديو
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