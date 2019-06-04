الفيفا يحسم أزمة لقاء الوداد والترجي في دوري أبطال أفريقيا

أبلغ مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، أن أزمة مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، لا تستوجب إعادتها. دوري أبطال أفريقيا، لا تستوجب إعادتها. وشرح مسئولو الفيفا للكاف، أن هناك 4 أزمات متعلقة بتقنية الفيديو ولا تستوجب إعادة المباراة وهي: ألا تعمل التقنية خلال المباراة، رجوع الحكم لتقنية الفيديو في حالة لا تستوجب ذلك، اتخاذ الحكم قرارات خاطئة بعد الرجوع للتقنية، رفض الحكم الرجوع إلى تقنية الفيديو.

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