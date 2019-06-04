وجه قصر الرئاسة الفرنسي "الإليزيه"، دعوة إلى أعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، من أجل زيارته اليوم الثلاثاء. "الكاف"، من أجل زيارته اليوم الثلاثاء. وتسببت الدعوة في تأجيل قرار المكتب التنفيذي بشأن أزمة لقاء الوداد والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى مساء اليوم الثلاثاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصر الإليزيه يؤجل قرار الكاف بشأن أزمة لقاء الوداد والترجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.