شهد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، تقديم مقترح بإعادة مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. المغربي والترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. ورفض عدد كبير من أعضاء المكتب التنفيذي هذا المقترح، وتقرر عمل تصويت على تنفيذه من عدمه من أجل حسم القرار الرسمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المكتب التنفيذي للكاف ترفض مقترح إعادة لقاء الوداد والترجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.