أشعلت جماهير الوداد والترجي التونسي، الشماريخ أمام مقر انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، لبحث أزمة مباراة الوداد والترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. والترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. كما رفع عدد من المغاربة لافتة مكتوب عليها: "الفساد يجتاح كرة القدم"، تعبيرًا عن غضبهم مما حدث مع الوداد المغربي بعدما رفض الحكم احتساب هدف للفريق، مما اضطر الوداد للانسحاب من المباراة وحصد الترجي اللقب. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. جماهير الوداد والترجي تشعل شماريخ أمام مقر اجتماع المكتب التنفيذي للكاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.